Sicilia, il manager anti tangenti arrestato per … corruzione 

Più di quello del manager dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani, e il nome di Antonio Candela, 55 anni, quello che fa rumore nell’operazione di oggi sulla corruzione nella sanità siciliana con tangenti per due milioni di euro. Candela, infatti, non solo è il coordinatore scelto dal Musumeci per gestire l’emergenza Covid-19 in Sicilia, ma per anni ha vissuto sotto scorta dopo aver denunciato affari e tangenti nella sanità siciliana.

L’inchiesta della Finanza riguarda un sistema di mazzette attorno a quattro appalti della sanità siciliana. Gare, per un valore di 600 milioni di euro, che sono state aggiudicate dal 2016 in poi dalla “Centrale unica di committenza della Regione” e dall’Asp 6, per la fornitura e la manutenzione di apparecchiature elettromedicali e per servizi di pulizia.

Candela è accusato di avere intascato una mazzetta da 260 mila euro dagli imprenditori che hanno gestito uno di quegli appalti.

Sono intercettazioni choc …









