Salemi, lettera degli imprenditori al sindaco

Venuti: “Piena sintonia, Stato e Regione accelerino sui fondi”

SALEMI – “Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 abbiamo affrontato anche i problemi sociali attuando i primissimi provvedimenti con fondi comunali destinati ai buoni alimentari: aiuti che sono proseguiti poi grazie alla massima accelerazione delle procedure di spesa delle risorse inviate dal governo nazionale. Quell’insieme di interventi ha consentito di dare una prima risposta anche a quei lavoratori che a causa degli inaccettabili ritardi della Regione Siciliana non sono riusciti a usufruire della Cassa integrazione in deroga. Per questo motivo, dopo avere ricevuto la lettera che mi è stata indirizzata dagli operatori economici, sono profondamente convinto della piena sintonia tra l’Amministrazione che guido e lo spirito che anima le loro legittime richieste. Siamo dalla stessa parte e intendiamo ripartire tutti insieme”. Lo afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che …









