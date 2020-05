Questa sera alle 20.00 torna ” A Ruote Ferme” . Ospite l’assessore regionale Manlio Messina

Questa sera alle 20.00 torna l’appuntamento settimanale con la rubrica “A ruote Ferme” conversazioni via Skype condotta da Alessandro Quarrato.

Ospite dell’odierna puntata sarà l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana che è stato anche coordinatore regionale di Fratelli D’Italia per la Sicilia Orientale.

Con lui parleremo delle problematiche legate al turismo ed agli spettacoli al tempo della pandemia ed i provvedimenti assunti dalla Regione per tutelare questi settori. Parleremo anche di politica e della recente operazione Sorella Sanità

