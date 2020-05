Obiettivo Città chiede una commissione d’indagine per le demolizioni a Triscina

Il gruppo consiliare Obiettivo Città chiede l‘Istituzione di una COMMISSIONE d’INDAGINE per l’accertamento e la verifica della pulizia dei lotti oggetto delle avvenute demolizioni” nel pieno rispetto della legge e degli obblighi contrattuali.

ecco il testo della mozione :

Il gruppo Consiliare di “Obiettivo Città” all’unanimità e nell’esercizio delle proprie funzioni in riferimento alle notizie acquisite a seguito della pubblicazione di comunicato stampa sulle testata giornalistiche on-line , diramato dall’Associazione Triscina Sabbia d’Oro, espongono quanto di seguito riportato:

PREMESSO

CHE in data 10 marzo 2020 sono stati ritrovati manufatti e opere rimasti in sottosuolo nei lotti siti in località Triscina strade n. 155/c e n. 101, ove erano stati già demoliti dei fabbricati abusivi;

PRESO ATTO che copia dell’informativa resa pubblica con comunicato del 29 aprile 2020, in data 2 maggio 2020 è …









