Mascherine e gel di Meccatronica Sicilia anche nelle edicole

Le aziende di Meccatronica Sicilia, il Distretto produttivo riconosciuto dall’assessorato alle Attività produttive della Regione siciliana, stanno aumentando la produzione di dispositivi di sicurezza e protezione anti-Covid per soddisfare le richieste del mercato siciliano e nazionale per fare fronte alle ordinanze delle Regioni che impongono l’obbligo dei Dpi per governare la Fase 2.

In quest’ottica s’inquadra l’accordo raggiunto per la distribuzione delle mascherine ‘made in Sicily’ in Tnt lavabili (no monouso) e del gel igienizzante in 350 edicole a Palermo, Trapani e Agrigento. Ad occuparsi della distribuzione dei Dpi è la Aenne press Spa, società leader ella logistica e nell’organizzazione della distribuzione giornaliera di quotidiani, riviste periodiche e altro materiale editoriale nelle edicole e nei rivenditori autorizzati presenti negli 82 comuni della provincia di Palermo e nei 24 della provincia di Trapani.

Il primo stock riguarda la fornitura di 21 mila mascherine e 1.250 confezioni di igienizzante. Il Distretto inoltre ha aperto …









