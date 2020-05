Marsala, operazione “Sorella Sanità”, il sindaco Di Girolamo: “stiamo valutando possibilità di costituirci parte civile”

Il sindaco Alberto Di Girolamo: “mi complimento con magistrati e con il nucleo di Polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle per la brillante operazione finalizzata all’affermazione della legalità. stiamo valutando la possibilità di costituirci parte civile. è un fatto di una gravità inaudita”.

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno in Città ed ha lasciato stupiti in molti. L’arresto del Direttore generale dell’Asp Fabio Damiani e di altre persone fra cui anche il responsabile dell’emergenza coronavirus siciliano, Antonio Candela, testimonia come ancora la corruzione negli appalti pubblici non è mai venuta meno.

“Mi complimento con i magistrati e con gli uomini della Guardia di Finanza che hanno condotto la brillante operazione con …









