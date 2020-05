Marsala, da remoto i consiglieri comunali appaiono e scompaiono come luci di Natale

E venne il tempo del consiglio comunale da remoto, le cui modalità, se applicate, vanno benissimo, se, invece, serve solo per occupare un piccolo spazio sul desktop sono da rivedere.

A Marsala si prosegue con le sedute in video call da quando la pandemia ha reso necessario il distanziamento sociale. Succede che a Palazzo VII Aprile si contano circa dieci consiglieri comunali, compreso il presidente Enzo Sturiano, gli altri sono collegati via web.

Che la disciplina non fosse di questo consiglio comunale è cosa nota, ancora peggio in questa versione dove ognuno parla a casaccio, lascia il microfono acceso mentre si trova a casa, in ufficio, voci che si accavallano a quelle dei consiglieri presenti in aula. La difficoltà a seguire i lavori è tanta, più di una volta il presidente Sturiano era lì lì per sospendere la seduta, un richiamo all’ordine che & …









