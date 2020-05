 Mafia Bet – La difesa di Francesco Catalanotto e Salvatore “Mario” Giorgi

Ancora arringhe difensive nel processo abbreviato ai sette imputati coinvolti nell’indagine “Mafia Bet” che hanno scelto di essere giudicati davanti al gup di Palermo Claudia Rosini.

“Escludiamo che Francesco Catalanotto sia stato partecipe all’associazione mafiosa – ha affermato l’avvocato Giuseppe Pantaleo – Non ci sono prove che lo dimostrano. La sua figura è estranea a questo contesto. Gli intercettati non lo prendono in considerazione”.

L’avvocato Pantaleo è intervenuto anche per il 61enne Salvatore “Mario” Giorgi, dagli investigatori considerato anche quale “cassiere” dell’organizzazione criminale per Campobello di Mazara. “Ma con Dario Messina (presunto nuovo capomafia di Mazara, ndr) – ha sostenuto il legale – Giorgi ha avuto rapporti economici leciti solo per tre o quattro mesi. Circa, invece, l’accusa di estorsione, non sono emerse minacce e per quanto riguarda la …









