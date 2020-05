Mafia, “Annozero”: il racconto degli investigatori 

I mal di pancia in seno a Cosa Nostra belicina sono stati al centro della deposizione del maggiore dei carabinieri Diego Berlingieri nel processo “Accardo Giuseppe + 14” (operazione “Annozero”) avviato davanti il Tribunale di Marsala.

“Dalle indagini – ha detto l’ufficiale rispondendo alle domande del pm della Dda Francesca Dessì – emerge la rigida gestione dell’organizzazione criminale da parte del latitante Messina Denaro tramite i suoi familiari e le critiche per una gestione eccessivamente personalistica, con lamentele di altri affiliati che erano impegnati in attività mafiose ma che non venivano ricompensati economicamente”.

“Nel corso di un dialogo intercettato l’8 agosto 2015 – ha continuato Berlingieri – con un’ambientale sull’auto di Giuseppe Tilotta, (nella foto) che parla con Leonardo Milazzo (entrambi già condannati, in primo grado, con rito abbreviato, ndr), ascoltiamo la frase: & …









