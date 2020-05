L’Istituto Pertini di Trapani ricorda le stragi di Capaci e via D’Amelio

L’Istituto Eugenio Pertini di Trapani, guidato dalla Dirigente scolastica Maria Laura Lombardo, celebra anche se a distanza il XXVIII Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

L’Istituzione scolastica, nei suoi tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e secondaria di Primo grado, in tutti i suoi plessi compresi quelli siti nella frazione di Fulgatore, in aderenza al Leitmotiv promosso dal Miur e #LaScuolaNonSiFerma durante l’esperienza Covid 19, ha aderito con forza ed entusiasmo all’iniziativa Palermo Chiama Italia, in collaborazione con la Fondazione Falcone e il Miur, al Progetto di Legalità “Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi”, partecipando alla costruzione della “Nave virtuale della Legalità” che unisce l’Italia nel nome di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Claudio Traina, Eddy Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li …









