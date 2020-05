L’Asp di Trapani, Damiani e la corruzione: “Chiamatemi sorella” 

“Chiamatemi sorella”. Era il nome in codice di Fabio Damiani, il manager dell’Asp di Trapani arrestato oggi. Damiani è stato dirigente dell’ASP 6 di Palermo, ed è stato anche dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza della Regione siciliana. In ragione dell’importanza delle funzioni nel tempo attribuitegli, Damiani ha avuto un enorme potere anche nel settore degli appalti pubblici della Sanità siciliana. Nell’ambito di importanti gare, ha assunto contestualmente il ruolo di presidente della commissione e di responsabile unico del procedimento. Quella che la Finanza definisce una “struttura criminale” era composta da Damiani, da Salvatore Manganaro e Vincenzo Li Calzi.

Sono numerosi gli elementi contro Damiani, chiamato dai suoi sodali con il nome in codice di “sorella”, come, peraltro, lo stesso si autodefinisce (“DAMIANI: …quindi tu devi dire: «sorella già è tornata indietro»… …









Leggi la notizia completa