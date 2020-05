La storia di Nicola Orlando, ultimo positivo Covid in provincia

«Ogni mattina mi affaccio alla finestra, vedo il mare e il mio cuore si apre…». Dal decimo piano del San Paolo Palace di Palermo (trasformato in hotel Covid), Nicola Orlando conta i giorni per uscire fuori dal «sogno»: «Lo chiamo così perché non ero mai stato tanto tempo lontano dalla mia famiglia e, soprattutto, perché ho contratto il Covid-19, una brutta bestia che non mi ha ancora lasciato del tutto».

Nicola Orlando, 47 anni, pizzaiolo di Castelvetrano, è titolare di due attività in città: una in viale Roma e l’altra nel quartiere Palma. È lui l’ultimo positivo della provincia di Trapani che spunta nel bollettino quotidiano dell’Asp. Da 52 giorni Nicola sta vivendo «un sogno non ancora finito». L’ingresso in clinica privata (la “Eleonora”, ndr) per un intervento …









