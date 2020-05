La Sicilia riparte in sicurezza. Musumeci: “Patente sanitaria per i turisti in arrivo sull’isola”

In Sicilia la fase 2 è partita. Dopo la riapertura della stragrande maggioranza delle attività commerciali si cerca di tornare, pian piano, alla normalità e rimettere in moto l’economia in ginocchio da mesi. Essendo una terra a vocazione turistica, il settore a risentire di più degli effetti della pandemia è proprio quello del turismo composto da innumerevoli attività che avranno difficoltà a ripartire data l’emergenza Covid- 19 non ancora del tutto superata. Il presidente Nello Musumeci ha annunciato la riapertura dell’isola dal 3 giugno sottolineando però che non sarà la politica a decidere e confermare questa data ma la curva epidemiologica. “Se non aumentano i contagi abbiamo ragione di aprire alle altre regioni dal 3 giugno– ha dichiarato il governatore siciliano. “E se anche questo dovesse andare bene potremmo pensare anche all’arrivo di turisti stranieri, adottando …









Leggi la notizia completa