La nomina all’Asp di Trapani di Fabio Damiani: “Turano il pupo, Miccichè il puparo”

Emergono nuovi particolari sull’inchiesta che oggi ha portato all’arresto, tra gli altri, del manager dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani. Proprio Damiani, intercettato, parla con il suo “faccendiere” Manganaro, anche lui arrestato, di come è avvenuto la sua nomina a Direttore Generale dell’Asp trapanese. Si riferiscono espressamente a Gianfranco Miccichè (che oggi in una nota molto dura ha detto di non conoscere per nulla Damiani). Gli investigatori parlano di una richiesta di raccomandazione fatta a Miccichè per Damiani. E’ il novembre del 2018

MANGANARO: direttore… DAMIANI: direttore tua sorella MANGANARO: [ride…ndr…] senti una curiosità… ma tu a TURANO lo conosci visivamente? [tono di voce molto basso…ndr…] DAMIANI: no! io TURANO l’ho visto una sola volta MANGANARO: è venuto in ufficio da te? DAMIANI: no!MANGANARO: mai? DAMIANI: ci siamo incontrati… ci siamo incontrati perché me l’ha presentato Ignazio TOZZO MANGANARO: Ignazio TOZZO ti …









