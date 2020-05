Il “mondo di mezzo” della sanità siciliana. I dettagli dell’operazione della GdF “Sorella Sanità”

Probabilmente si tratta di un’indagine portata avanti da mesi, conclusasi proprio con la fine, o quasi, dell’emergenza covid-19, quella che ha provocato un vero cataclisma nella sanità siciliana e che coinvolge dodici persone, personaggi pubblici e non; tutti soggetti che avrebbero fatto parte di un vero e proprio “mondo di mezzo” composto da faccendieri, imprenditori e pubblici ufficiali. Avrebbero asservito la sanità pubblica agli interessi privati, in modo da consentire di lucrare indebiti e cospicui vantaggi economici nel settore della sanità pubblica

E’ stata intitolata “Sorella Sanità” la maxi operazione condotta dal Comando provinciale di Palermo della Guardia di Finanza che, eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale, ha portato al fermo di 12 soggetti a vario titolo indagati per corruzione per atto contrario ai doveri di …









