Il 15 giugno aprono i centri estivi per i bambini. Stanziati 185 milioni

Il 15 giugno aprono i centri estivi per i bambini, salvo diverse indicazioni delle varie Regioni. La riapertura è stata annunciata dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Per la riapertura in sicurezza, inoltre, sono stati “stanziati 185 milioni di euro, l’investimento più alto in questo settore nella storia della Repubblica” da destinare non solo ai Comuni, ma tutti agli enti che fanno attività educativa, come il volontariato, parrocchie e associazioni sportive.

“Il Dpcm prevede la possibilità da parte delle Regioni eventualmente di anticipare o posticipare – specifica la ministra Bonetti in diretta dalla pagina di Italia Viva – a seconda della situazione dello stato epidemiologico. Questa apertura potrà essere fatta eventualmente anche con ulteriori specificazioni di regole e protocolli a livello regionale“. Sempre sulla sua pagina Facebook, poche ore prima aveva rilanciato una sua intervista …









