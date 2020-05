Iacp Trapani, finanziati tre progetti con fondi Unione Europea a Mazara, Castelvetrano e Valderice

Tre progetti esecutivi presentati dall’Iacp di Trapani alla Regione per ottenere i relativi fondi, con Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, sono stati ammessi a finanziamento. Le somme messe a disposizione sono quelle che rientrano nel Programma Operativo Regionale FESR 2014 2020. I progetti riguardano interventi edilizi per il recupero di contenitori urbanistici e spazi urbani al fine di incrementare la disponibilità di alloggi popolari anche per l’utilizzo ai fini sociali.

Gli interventi sono localizzati nei Comuni di Castelvetrano, Mazara del Vallo e Valderice. Complessivamente i fondi concessi superano i 12 milioni di euro.

L’elaborazione progettuale degli interventi ha tenuto conto delle finalità previste dal PO FERS ossia si tratta di interventi edilizi di “Social Housing”. La definizione progettuale è stata preceduta da una fase di concertazione tra lo Iacp e i Comuni …









