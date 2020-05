Fondazione comunitaria Agrigento e Trapani, donati più di 2.000 buoni spesa

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 oltre che sanitaria è diventata sempre più sociale ed ha bisogno di trovare una risposta attenta da parte di tutta la nostra comunità.

Per questo motivo la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani ha deciso di intervenire attraverso il sostegno alimentare: un gesto concreto per essere al fianco delle persone più deboli e fragili di fronte all’emergenza, rafforzando le reti di solidarietà.

Grazie alla raccolta fondi che è stata promossa dalla Fondazione Comunitaria sono arrivate donazioni per un totale di 90.000 Euro che sono stati interamente destinati all’acquisto di buoni spesa per rispondere ai bisogni delle persone più fragili.

Questa emergenza, infatti, colpisce soprattutto chi già viveva situazioni di difficoltà o di fragilità, creando allo stesso tempo …









