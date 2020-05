Corruzione nella sanità. Ecco come parlava Damiani. Le intercettazioni

Parlava di soldi, buste, appalti con il suo faccendiere e con imprenditori della sanità il manager dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani, arrestato questa mattina nell’inchiesta “Sorella Sanità”.

E proprio il nome dell’inchiesta prenderebbe spunto dalla volontà di alcuni imprenditori di avere in rapporto più diretto con il manager, e anzichè interfacciarsi con il faccendiere, avevano in mente di inviare una scheda telefonica alla “sorella dell’avvocato”. Damiani da capo della Centrale unica di committenza della Sanità siciliana ha gestito appalti per miliardi di euro.

Un estratto delle intercettazioni che inguaiano il dirigente dell’Asp.











