Corruzione e appalti pilotati: arresti eccellenti nella sanità siciliana

C’è anche il coordinatore per l’emergenza Covid-19 in Sicilia, Antonino Candela, tra gli arrestati dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza su appalti pilotati e corruzione nella sanità. Un giro di tangenti da quasi due milioni nelle aziende sanitarie di Trapani e Palermo. Oltre a Candela, l’altro arrestato eccellente è il direttore dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani, finito in cella. Secondo le indagini chiedevano il 5% di ogni appalto tramite i loro faccendieri.

Su delega della Procura della Repubblica di Palermo, i finanzieri del locale Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo nei confronti di 12 persone, a vario titolo indagati per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, rivelazione di segreto di ufficio e turbata libertà degli incanti. Due sono …









Leggi la notizia completa