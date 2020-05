Dati stabili in provinca di Trapani. L’unico positivo al Coronavirus rimane a Castelvetrano. Tutte le altre città hanno raggiunto la quota zero già da giorni.

Dall’inizio dell’epidemia il territorio trapanese ha avuto 125 persone contagiate, di cui 119 sono guarite, e 5 sono decedute. In totale sono stati effettuati 7.990 tamponi e per quel che riguarda i test sierologici su personale sanitario sono stati 4.519













