Coronavirus, Ryanair perde 200 milioni di euro nel trimestre

200 milioni di euro di perdite dovuti al blocco dei voli per il Coronavirus, è quello che prevede Ryanair nel secondo trimestre che si chiuderà a giugno.

Ryanair ha chiuso l’anno con profitti in aumento del 13% a 1,002 miliardi di euro e circa 149 milioni di passeggeri. Tuttavia, a causa della crisi sanitaria, Ryanair ha dovuto sospendere la maggior parte dei voli a partire da metà Marzo. La compagnia ha operato solo l’1% dei voli programmati nel trimestre che termina a Giugno, e si aspetta di ripristinare circa il 40% del normale operativo voli a partire da Luglio e il 60% a partire da Agosto. Per l’anno 2020-2021, Ryanair prevede di trasportare meno di 80 milioni di passeggeri, quasi la metà del suo obiettivo originale di 154 milioni.

Per far fronte al sostanziale calo del traffico – riporta La Stampa – Ryanair ha annunciato un taglio delle retribuzioni fino al 20%, congedi …









