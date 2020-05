Coronavirus, meno di un infettato ogni cento tamponi. Conte: “No alla Movida”

Nelle ultime 24 ore in Italia otto regioni non hanno fatto registrare vittime per il coronavirus. Si tratta di Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise. Notizia confortante che si aggiunge alla più bassa percentuale dei positivi sui tamponi effettuati: con 665 nuovi contagi su 67.195 test effettuati in 24 ore si tratta dello 0,98%. Meno di un infettato dal coronavirus ogni 100 tamponi, insomma.

Se si escludono i casi di tamponi ripetuti, oltre il 40% del totale, e si valutano solo i nuovi casi testati, la percentuale sale all’1,7%, comunque su livelli minimi (il 26 aprile era al 9,6%). Sono 161 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. In totale i morti salgono così a 32.330. Ieri l’aumento era stato di 162 vittime.

CONTAGIATI – Sono 227.364 i contagiati totali per il coronavirus in Italia, 665 più di ieri. Di questi 85.775 in Lombardia, che ne fa registrare 294 più di ieri. Il …









