[Coronavirus] Campobello. Stasera rientra a casa il piccolo Antonio

Il piccolo Antonio Bono è già in macchina di ritorno dall’Oasi di Troina. I genitori Alessandro ed Ela, alle prime luci dell’alba sono partiti da Campobello di Mazara per raggiungere la struttura di riabilitazione in provincia di Enna. Dopo 86 giorni che non incontravano il bambino i due genitori lo hanno potuto riabbracciare. Il piccolo è stato ricoverato da gennaio presso la struttura di Troina per un periodo di riabilitazione e, mentre si trovava all’interno del Centro, ha contratto il virus Covid-19 ma dopo settimane come riporta castelvetranoselinunte.it, è guarito.

In occasione di questo magnifico evento, il lettore Paolo Cutrona ha festeggiato con questa poesia.

Bentornato

Bentornato guerriero bambino,

Di ritorno da un virus assassino.

Vincitore senza vantaggi,

con isolamento e niente abbracci.

Quanto t’è mancata la tua mamma,

Che ti canta la ninna nanna,

Papà& …









Leggi la notizia completa