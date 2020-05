Con EdUgame l’Europa entra nelle scuole. Il percorso formativo on-line è destinato alle quarte classi superiori.

C’è tempo fino al 20 giugno per iscriversi all’edizione 2020/2021

EdUgame – l’Europa a scuola è un percorso ludico e didattico-informativo on-line realizzato nell’ambito della Strategia di comunicazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 ed è destinato agli istituti scolastici superiori della Regione Siciliana.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo dell’Unione europea, delle sue politiche e dell’impatto del Fondo Sociale Europeo sulla vita dei cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza in un’ottica di partecipazione attiva.

Sono previste due edizioni del percorso: per l’anno scolastico 2020/21 e 2021/22, a ciascuna delle quali potranno iscriversi fino a un massimo di 1.000 studenti delle quarte classi superiori che, attraverso le attività di informazione e formazione, conosceranno l’UE, potranno partecipare al dibattito in corso sul futuro dell& …









