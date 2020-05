Castelvetrano, trova le 500 euro perse grazie al giovane Kevin

E’ finita nel migliore dei modi la storia del bel gesto di onestà del giovane immigrato Kevin che, a Castelvetrano, ha trovato 500 euro in banconote nel carrello del supermercato Lidl e ha consegnato immediatamente alla cassa dell’attività commerciale.

Il denaro è stato riconsegnato al legittimo proprietario, il pasticcere Giuseppe D’Anna. L’uomo come tutti i sabato è stato in giro tra i suoi fornitori e ad un certo punto si è accorto di aver perso il denaro. Inizia a fare il giro di tutti i punti vendita, chiedendo di controllare con le telecamere.

Al supermercato non ci pensa perché aveva pagato con altre banconote e non con quelle. Ma uno dei fornitori legge l’articolo su CastelvetranoSelinunte.it -. A quel punto chiama il signor D’Anna dicendogli di aver letto l’articolo, fatto che dona speranza di ritrovare i soldi. Dopo essere stato dai& …









