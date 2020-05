Castellammare, gli alunni del “Mattarella-Dolci” in videocall per il progetto Velammare

Nell’ambito del progetto Velammare, il giorno 20 maggio 2020, gli alunni dell’indirizzo Trasporti e Logistica (ex Nautico) e le classi quinte dell’indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie, opzioni Ambientale e Sanitario, dell’ “I.I.S.S. Mattarella-Dolci” di Castellammare del Golfo, hanno partecipato ad una sessione in videoconferenza “IO RESTO A CASA MA TUTELO IL FUTURO” in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Trapani, Fare Ambiente e la Lega Navale, sezione di Castellammare del Golfo.

L’evento coordinato dall’indirizzo TTL (Conduzione, Apparati e Impianti Marittimi) ha visto la partecipazione di Francesco Bernardi C.C (CP), Capo Servizio Capitaneria di Porto di Trapani, Bernardi, della dott.ssa Francesca Del Luca, socio FareAmbiente, i quali hanno illustrato agli alunni del nostro istituto, importanti spunti di riflessione sulle tematiche legate alla difesa dell’ambiente. Temi quali biodiversità, preservazione del territorio, del patrimonio culturale, raccolta …









