Campionati di calcio dilettantistici, dal Consiglio Federale arriva lo stop

La tanto attesa, quanto ipotizzata decisione è arrivata. Come volevasi dimostrare, in occasione del Consiglio Federale svoltosi a Roma insieme ai rappresentanti delle parti istituzionali del calcio italiano, Professionisti e Dilettanti, è stata dichiarata conclusa la stagione dei campionati di calcio dilettantistici di calcio a 11, futsal e calcio femminile. L’annuncio è arrivato anche, attraverso il proprio sito ufficiale, da parte della stessa Lega Nazionale Dilettanti, con il presidente Cosimo Sibilia che dichiara: “È una decisione adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i soggetti che a vario titolo prendono parte alle nostre competizioni. La peculiarità del mondo dilettantistico rende estremamente complicato ipotizzare, pur volendolo immaginare, uno slittamento del termine della stagione oltre il 30 giugno, come stabilito invece per i professionisti la cui scadenza è stata prorogata al 31 agosto, per concludere le rispettive attività entro il 20 dello stesso mese”.

