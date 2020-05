ARRESTATO PER AVERE PROVATO AD ENTRARE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO ARMATO E CON TESSERINO FALSO

SEQUESTRO DI BENI A CARICO DI CALABRIA GIOVAN BATTISTA

Il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo, ha emesso un provvedimento di sequestro eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Palermo a carico di:

CALABRIA Giovan Battista, 51 anni, tratto in arresto nel luglio del 2019 per avere cercato di introdursi all’interno del Palazzo di Giustizia di Palermo con una pistola con matricola abrasa e tesserino di riconoscimento e placca metallica della Guardia di Finanza falsificati, in atto sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

Il quadro indiziario raccolto nell’ambito delle indagini patrimoniali, intraprese subito dopo il suo arresto, ha permesso di dimostrare come i beni nella disponibilità di CALABRIA Giovan Battista fossero in realtà il frutto delle sue attività illecite poste in essere nel corso degli anni, tanto da inquadrarlo …









