Appalti pilotati nella sanità 12 misure cautelari. C’è anche Damiani manager ASP di Trapani

GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO: OPERAZIONE “SORELLA SANITA’”.CORRUZIONE E APPALTI PILOTATI NELLA SANITA’ SICILIANA. ESEGUITE 12 MISURE CAUTELARI PERSONALI, SEQUESTRATE IMPRESE E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE.

Su delega della Procura della Repubblica di Palermo, i finanzieri del locale Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo nei confronti di 12 soggetti, a vario titolo indagati per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, rivelazione di segreto di ufficio e turbata libertà degli incanti, di cui:

– 2 destinatari di custodia cautelare in carcere: Fabio DAMIANI (cl. 65 di Palermo – attuale Direttore generale dell’ASP 9 di Trapani) e Salvatore MANGANARO (cl. 76 originario di Agrigento – faccendiere di riferimento per il DAMIANI);

– 8 sottoposti agli arresti domiciliari: Antonino CANDELA (cl. 65 di Palermo – attuale …









