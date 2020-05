Alloggi popolari, ammessi tre progetti dello Iacp per Castelvetrano, Mazara e Valderice

Tre progetti esecutivi presentati dallo Iacp di Trapani alla Regione per ottenere i relativi fondi, sono stati ammessi a finanziamento. Le somme messe a disposizione sono quelle che rientrano nel Programma Operativo Regionale FESR 2014 2020. I progetti riguardano interventi edilizi per il recupero di contenitori urbanistici e spazi urbani al fine di incrementare la disponibilità di alloggi popolari anche per l’utilizzo ai fini sociali. Gli interventi sono localizzati nei Comuni di Castelvetrano, Mazara del Vallo e Valderice. Complessivamente i fondi concessi superano i 12 milioni di euro. L’elaborazione progettuale degli interventi ha tenuto conto delle finalità previste dal PO FERS ossia si tratta di interventi edilizi di “Social Housing”. A Castelvetrano il progetto di recupero riguarda un edificio confiscato alla mafia, l’ex Hotel Zeus che si trova nel centro storico della cittadina belicina. L’intervento ammonta a 4 milioni 967 mila euro.

Il progetto riguarda un intervento di recupero …









Leggi la notizia completa