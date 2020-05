Allarme rapine in casa a Marsala, l’ultima questa notte. I cittadini fanno una petizione

E’ allarme rapine a Marsala. L’ultima è avvenuta questa notte in contrada Ettore Infersa. I ladri si sono introdotti all’interno di una abitazione con la proprietaria che si trovava all’interno e che, fortunatamente, a parte il grande spavento non ha subito violenza.

Proprio il ripetersi di questi fatti di cronaca nell’ultimo periodo, ha portato alcuni abitanti della zona nord della città, in particolare della contrada Tabaccaro, a fare una petizione con la quale chiedono al sindaco e alle istituzioni preposte maggiori e più incisivi controlli del territorio affinché si garantisca più sicurezza.

I consiglieri comunali Giovanni Sinacori e Flavio Coppola si sono fatti portavoci della richiesta dei cittadini di Tabaccaro che chiedono al Sindaco di intervenire, presso le Autorità, per sottolineare come la situazione dell’Ordine e della Sicurezza a Marsala, debba avere una maggiore attenzione.

"La grande abnegazione e senso dello Stato delle …









