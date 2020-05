VIDEO – Arresto dell’autore dell’incendio dell’auto del sindaco di Gibellina. I particolari delle indagini

È tristemente noto l’evento incendiario ai danni del sindaco di Gibellina, dott. Salvatore SUTERA, avvenuto la notte del 04 aprile scorso; grazie alle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano è stato possibile dare un nome e un volto all’autore del delitto.

Nella mattinata odierna, infatti, i militari del dipendente N.O.R.M.-Sezione Operativa hanno tratto in arresto BIVONA Antonino, 42enne del posto, attualmente disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Grazie alle indagini svolte dall’Arma è stato possibile ricostruire gli accadimenti della nottata: i militari acquisivano e visionavano gran parte delle telecamere di videosorveglianza presenti in paese, riuscendo a capire che l’incendio era stato appiccato intorno alle ore 03:00; compatibilmente con tale orario potevano vedere l’autovettura del BIVONA che, a fari spenti, si muoveva in circostanze di luogo e di tempo compatibili con l’azione …









