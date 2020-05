Trapani, trova un portafogli in via Fardella e lo porta in questura

Campione di onestà. Trova un portafogli mentre passeggia a Trapani nella centralissima via Fardella e lo consegna alla questura.

Così i poliziotti, grazie alla carta d’identità contenuta nel portafogli sono riusciti a risalire al proprietario e si sono recati a casa sua per consegnargli il portafogli smarrito.

E ieri su Tp24 abbiamo raccontato di un altro grande gesto di onestà accaduto a Castelvetrano, dove un giovane immigrato, ha trovato 500 euro in banconote avvolte in un elastico sul carrello della spesa del supermercato Lidl.

Il giovane, che sta al supermercato e aiuta i clienti in cambio di qualche centesimo, ha consegnato le banconote alla cassa dell’attività commerciale, permettendo di fare la denuncia ai carabinieri che stanno cercando di risalire al legittimo proprietario, grazie all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza.









Leggi la notizia completa