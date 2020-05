Trapani, nuovi episodi di microcriminalità: danni a bar e farmacia del centro

Per tante attività commerciali che provano a ripartire, si verificano purtroppo ancora episodi di microcriminalità. Nella notte, infatti, alcuni malviventi hanno danneggiato la porta di un noto bar sito in Corso Italia portando via un bottino davvero esiguo. Non è da escludere che la stessa banda abbia agito in via San Francesco d’Assisi, danneggiando il distributore automatico di prodotti farmaceutici senza rubare però i prodotti. Indagini in corso per quanto successo da parte delle autorità competenti che grazie all’ausilio delle telecamere sperano di risalire ai responsabili.









Leggi la notizia completa