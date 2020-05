L’archivio diocesano resta chiuso al pubblico, possibile la consultazione attraverso richiesta per posta elettronica.

L’archivio storico diocesano di Trapani, in attesa di poter mettere in atto tutti i protocolli di sicurezza sanitari e in considerazione del fatto che i fondi documentari più richiesti sono in corso di riordino e che ciò che viene dato in consultazione, non puo’ essere sottoposto a sanificazione che danneggerebbe il materiale, resta momentaneamente chiuso alla fruizione esterna.









Leggi la notizia completa