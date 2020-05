Trapani, file e disagi per i rifiuti al Ccr del lungomare 

File lunghissime davanti al centro comunale di raccolta differenziata di lungomare Dante Alighieri a Trapani. E scoppiano le proteste degli utenti che parlano di “cattiva gestione dell’impianto” riaperto dopo la chiusura forzata per l’emergenza coronavirus.

Un cittadino racconta: “Oggi mi sono presentato alle 9. La fila di auto iniziava da Stefano Corsini. Ho cercato allora di informarmi se era stato istituito il servizio di raccolta mobile, ma il call center di Energetikambiente non rispondeva”. L’utente ha così deciso di recarsi direttamente nella frazione di Marausa per verificare. Risultato? Un viaggio a vuoto. “Proprio così – conferma – Tornando indietro sono passato dalla zona industriale ed ho raggiunto la sede della società per chiedere lumi in merito al centro di raccolta mobile, mi hanno risposto che sarà attivo da domani”.









