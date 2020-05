Sicilia. Torna la movida, ma così si chiude tutto. Mascherine, revoca l’ordinanza a Marsala

Tanti giovani, poche mascherine. E’ ripartita così la movida a Palermo e le immagini del quartiere della “Vucciria”, con tanti locali affollati, fanno il giro d’Italia. E con il sindaco Orlando e il governatore Musumeci che minacciano di chiudere di nuovo tutto, dopo appena due giorni dalla fine del lockdown.

Il sindaco Leoluca Orlando pronuncia il suo ultimatum: “Bisogna smettere di fare passeggiate inutili nella stessa strada, come si fa in alcune ore della sera, creando condizioni per un danno irreparabile a una ripresa lenta ma necessaria”.

E ancora: “Ricordo di rispettare le disposizioni del governo nazionale e del presidente della Regione. Il sindaco ha solo un potere: chiudere alcune zone. Mi auguro di non essere costretto a farlo”.

Due giorni dopo la fine del lockdown anche il presidente della Regione Nello Musumeci minaccia di chiudere di nuovo tutto.

"Da cittadino sono fortemente preoccupato, da governatore temo …









