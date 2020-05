Sicilia, morto diciottene vittima dello scontro tra tre scooter

Non ce l’ha fatta ed è morto questa notte in ospedale a Palermo, Giuseppe Giannalia, il 18enne rimasto coinvolto, nel tragico incidente tra scooter avvenuto venerdì notte nel quartiere popolare di Bonagia a Palermo (qui l’articolo).

L’amico di Giuseppe che viaggiava con lui sullo scooter è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto tra tre scooter, nel primo viaggiava la vittima e un altro suo amico e nel secondo Anthony A., di 17 anni, ancora ricoverato. A bordo del terzo ciclomotore un 28enne, ferito e soccorso dai sanitari, ma in condizioni non gravi.

Giannalia (foto SiciliaNews24) era stato rianimato sul posto dagli operatori del 118, ma le sue condizione erano apparse subito molto gravi.











