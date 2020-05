Protesta e preoccupazione a San Vito Lo Capo: “Aiutateci, abbiamo paura”

“Salvati dalla marcia…chiusa da un’ordinanza. 1980-2020”, “Salvate il turismo. Senza aiuti, fallimento certo!”. Questi gli striscioni che fanno eco alla situazione di disagio in cui versano tante attività sanvitesi: i commercianti, in tanti, si sono dati appuntamento nel pomeriggio di Lunedì per un flash mob di protesta alla ricerca di valide risposte in vista della stagione estiva sempre più alle porte ma che trascina dubbi e incertezze.

«Nello specifico chiediamo aiuti concreti, reali e veloci perché il tempo scorre e continuiamo ad avere sempre gli stessi costi di gestione e incassi pari a 0, così facendo chiuderemo tutti.

Ci siamo uniti all’idea di questo flash mob – affermano due imprenditori del territorio, Vito Battaglia e Rocco Pace – affinché questa protesta, insieme alle altre, arrivi a chi di dovere, in un paese come San …









Leggi la notizia completa