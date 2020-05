Porto di Marsala: gli operatori economici incontrano Falcone 

Un incontro sul porto di Marsala si è tenuto a Palermo con l’assessore regionale alle Infrastrutture Falcone, il deputato marsalese Stefano Pellegrino, ed il presidente del Consiglio Comunale di Marsala, Enzo Sturiano. Alla riunione hanno partecipato diversi imprenditori ed operatori economici del Porto di Marsala, con i quali si è discusso di come poter portare avanti l’iter della realizzazione del porto dopo la revoca della concessione alla Myr.

“Siamo ritornati a Marsala rincuorati e fiduciosi sulle iniziative che saranno intraprese – dichiarano gli operatori economici- certi dell’impegno mostrato da Stefano Pellegrino, della deputazione marsalese, e di Enzo Sturiano, in rappresentanza del Consiglio Comunale di Marsala”.

“Siamo stati rassicurati dall’Assessore Falcone e dai dirigenti dell’Ufficio sulla fattibilità – continuano – del progetto pubblico di messa in sicurezza del porto, con particolare riguardo alla costruzione del molo foraneo con direzione …









Leggi la notizia completa