Panta Rei Castelvetrano aderisce al maggio dei libri 2020

In occasione del “Maggio dei libri”, la campagna di promozione della lettura lanciata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giunta quest’anno alla X edizione, con oltre 2.500 iniziative ad essa aderenti, l’Associazione Panta Rei di Castelvetrano ha accolto l’invito del Comune di Castelvetrano al fine di sostenere la detta campagna.

Convinta che il momento sia particolarmente favorevole per la riscoperta di un’attività che permette di coinvolgere persone di tutte le età favorendo i rapporti sociali, l’associazione si propone di offrire il proprio contributo per la riuscita dell’iniziativa mediante il rilancio del progetto della “BANCA DEL LIBRO”.



L’associazione “PANTA REI” nasce il 16 Dicembre 1997 con l’obiettivo …









