Muore in solitudine nella sua casa l’84enne Luigi Lombardo. Sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi è stato ritrovato morto nella propria abitazione il pensionato castelvetranese Luigi Lombardo. L’uomo che aveva 84 anni ed era celibe, viveva da solo nella sua casetta di via Pietro Luna, ad angolo con la via Damiano Chiesa e da diversi giorni non si era più visto in giro. I vicini di casa, insospettiti dall’odore acre che fuoriusciva dall’abitazione, hanno provato a bussare con insistenza alla sua porta senza avere risposta. A questo punto hanno chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno dovuto forzare la porta per entrare. I sospetti sono diventati certezze quando gli uomini delle forze dell’ordine hanno trovato il cadavere dell’uomo in avanzato stato di decomposizione. Il medico legale non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso che pare risalga a qualche settimana fa.

