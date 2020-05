Marsala, addio ai giardini di Porta Nuova

Addio ai giardini di Porta Nuova, a Marsala.

Questa mattina sono cominciati i lavori di smantellamento dei giardini di Porta Nuova. Tra stasera e domani la piazza sarà completamente priva di tufi, terra e piante che costituivano i giardini quasi artificiali voluti dall’ex sindaco Giulia Adamo.

Poi cominceranno i lavori per la realizzazione della nuova Piazza della Vittoria. Il costo degli interventi è di 820 mila euro. Si andranno a togliere definitivamente i “Giardini della Vittoria”, che dovevano stare lì soltanto per alcuni mesi creando tante polemiche e disagi. Verrà realizzata una «porta d’accesso» al Parco Archeologico che, a questo punto, potrà divenire più utilizzabile di quanto non lo sia attualmente. Anche su questo progetto però ci sono state delle critiche, in quanto sembrerebbe limitata la presenza di alberi e verde.









