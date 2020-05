La Gfd sequestra oltre 7.000 mascherine irregolari. Denunciati sei esercenti

Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di

Trapani finalizzati al contrasto delle condotte fraudolente e delle pratiche commerciali

sleali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, eseguiti anche sulla base di

segnalazioni provenienti dalla cittadinanza al numero di pubblica utilità 117, sono stati

effettuati negli ultimi giorni sequestri – sia amministrativi che penali – di oltre 7.000

mascherine, in alcuni casi non conformi ai prescritti requisiti di sicurezza in quanto recanti un marchio CE falso o alterato, in altri casi invece prive delle indicazioni previste dal

Codice del Consumo.

In particolare i finanzieri del Gruppo Trapani hanno operato diversi sequestri di mascherine protettive, tra cui alcune del tipo FFP2 prive della marcatura CE o accompagnate da attestati di certificazione CE falsi in quanto non realmente rilasciati dagli appositi Organismi di controllo conformità, ovvero rilasciati da Organismi all’uopo non autorizzati in ambito Unione …









Leggi la notizia completa