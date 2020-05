Il Sindaco di Marsala e l’obbligo delle mascherine: “Accuse infamanti e offensive”

Torna ancora sulla vicenda delle mascherine obbligatorie il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. Giovedì scorso, con un’ordinanza un po’ originale (e scritta male), il Sindaco aveva stabilito che a Marsala tutti dovevano indossare le mascherine, fino al 31 Luglio, all’aperto, al chiuso, in macchina, da soli o in compagnia.

Una decisione in contrasto con quanto prevede l’ultimo decreto del governo. E’ stato un fine settimana di grandi polemiche, poi la Regione Siciliana è intervenuta con un’altra ordinanza, più di buon senso, che prevede l’obbligo della mascherina quando si è con gli altri. Quindi il Sindaco Di Girolamo ha ritirato la sua ordinanza, ma non sono terminate certo le polemiche.

“Invito tutti coloro che negli ultimi giorni sono diventati medici, virologi, epidemiologi, scienziati, e che hanno attaccato aspramente la mia ordinanza, facendo accuse infamanti e spesso offensive, usando toni talvolta veramente di basso livello, a chiedere, …









