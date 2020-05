Guai giudiziari per il Trapani calcio. Ieri mattina, si è svolta, innanzi al Tribunale di Roma, l’udienza del procedimento relativo alla controversa tra Alivision di Fabio Petroni e FM Service dell’ex presidente Maurizio De Simone.

Il procedimento ruota attorno al mancato pagamento di due rate consecutive da 75 mila euro da parte di Alivision per l’acquisto del Trapani.

A sua volta, però, l’attuale proprietà afferma di vantare un credito per un indennizzo pari a a più di 3 milioni di euro per minusvalenze e passività.

La sentenza sarà emessa nei prossimi giorni.









Leggi la notizia completa