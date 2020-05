 “Emozioni in musica 2020”, il video dei giovani talenti marsalesi

Un video per dare appuntamento a “Emozioni in musica 2020”, l’evento musicale che doveva andare in scena a Marsala durante la settimana garibaldina e che a causa dell’emergenza Coronavirus ha subito lo stop forzato e che ora è in programma a fine estate.

Gli organizzatori, infatti, non si sono persi d’animo, l’associazione Anemos e il direttore artistico Vincenzo Accardi stanno lavorando ad un progetto socio-culturale, denominato proprio “Emozioni in Musica 2020”, dedicato alla città lilibetana e alla sua storia. La musica assieme a due importanti comparti economici della città, come quello del vino e, soprattutto, quello florovivaistico, vogliono dare fiducia e speranza nel futuro.

La Città di Marsala, sua storia saranno protagoniste grazie al varietà musicale, che vedrà protagonisti tanti giovani talenti e artisti locali, tutti insieme per una causa importante: ridare speranza dopo il COVID 19. Lo faranno grazie alle loro performance nei vari …









