Domani al via le celebrazioni religiose per Santa Rita. Venerdì la diretta Facebook su PrimapaginaCastelvetrano

Domenica, per la prima volta dopo 18 anni, è saltato il corteo, e domani non ci sarà la consueta benedizione delle rose. Ma le rigide disposizioni imposte dal Governo per fronteggiare la pandemia impongono misure restrittive e tante rinunce. Cosi la tradizione per quest’anno va in stand by e don Rino Randazzo farà soltanto le celebrazioni religiose nelle giornate di domani , giovedì 21 e venerdì 22 maggio: A causa delle norme anti assembramenti; con la chiesa che potrà contenere soltanto 58 persone e le tante richieste pervenute da parte di anziani e malati , si è deciso altresì di trasmettere via streaming sulla pagina Facebook della Parrocchia di Maria SS della Salute, e sulla nostra pagina Facebook di Prima Pagina Castelvetrano la celebrazione di venerdì 22 alle ore 11. Rimane confermato l’ingresso con mascherina di protezione.

Nel manifesto sottostante sono dettagliate tutti gli appuntamenti









