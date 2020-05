Detenuti girano video dal carcere e lo pubblicano su Tik Tok

Telefoni cellulari utiizzati per postare video sui social. Sono stati sequestrati negli Istituti penitenziari. Lo rende noto, in un comunicato, il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria).

«Da alcuni giorni – spiega il segretario per la Campania Emilio Fattorello – sui Social in rete circolavano immagini e video di luoghi diversi di detenzione, con riprese di celle, dediche e saluti di detenuti, immagini queste divenute subito virali. Immagini dalle quali trapela l’arroganza e la sicurezza dell’impunita di chi le produce senza alcuna remora. Dallo studio delle immagini si è giunti, con un lavoro di intelligence, ad individuare la cella e l’Istituto dove erano state girate, ossia la Casa circondariale di Avellino. Parliamo addirittura di una Sezione di Alta Sicurezza che ospita detenuti appartenenti alla criminalità organizzata campana. L’intervento della Polizia Penitenziaria non si è fatto attendere e ieri, nella cella …









Leggi la notizia completa